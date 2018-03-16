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16.03.2018 14:26
Рубрика: Власть

Песков похвалил фильм Кондрашова

Текст: Кира Латухина (Санкт-Петербург)

Президент пока не видел целиком фильма о нем, снятого журналистом Андреем Кондрашовым. Но, как будет время, ознакомится, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Фильм прекрасный, считает он.

"Целиком пока нет. Материал у него. Как будет время, я думаю, он, конечно, ознакомится тоже с удовольствием", - заметил на брифинге Песков.

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"Фильм прекрасный", - похвалил пресс-секретарь главы государства. "На самом деле, конечно, я рекомендую всем, кто этого хочет, его посмотреть, - сказал он. - Дело в том, что многие на протяжении последних 18 лет задают вопрос "Кто вы, мистер Путин?". Это делают как за границей, так и у нас в стране. И было очень много попыток за последние годы снять кино про Путина, не всем это удавалось, удавалось единицам. Это, наверное, очень серьезный успех тех, кто работал над этим фильмом, их можно поздравить".

Фильм не могли показать в эфире до выборов, поэтому он появился в интернете. "Что тоже достаточно здорово, потому что охват через интернет ничуть не меньше, чем, например, эфирный. Это, наверное, тоже отдельный предмет для анализа. Авторы работали почти год, рекомендуем его посмотреть и поздравляем коллектив", - заключил Песков.

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