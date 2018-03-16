Песков прокомментировал слова Трампа про Скрипаля

В Кремле ответили на заявления президента США о деле Скрипаля и якобы роли России в нем. Москва не имеет никакого отношения к истории с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ. Об этом пресс-секретарь президента РФ заявил РИА Новости.

"Россия неоднократно повторяла, что никакого отношения не имеет​​​. В данном случае очевидно, что отсутствуют какие-либо вразумительные доказательства", - прокомментировал Дмитрий Песков заявления Дональда Трампа.

Напомним, что президент США сказал: "Определенно, похоже на то, что русские стоят за этим... Мы относимся к этому серьезно".

"Конечно, мы не считаем возможным делать какие-либо заключения голословно", - заметил Песков. "Вся волна пошла из Великобритании​​​. Это не может не вызывать нашего глубочайшего удивления, о чем мы уже говорили", - ответил пресс-секретарь российского лидера на вопрос, ожидаема ли была реакция со стороны западных стран, в частности, США.

"Очевидно, что, скажем так, приближающиеся выборы президента, конечно, многим не дают покоя", - также заметил Песков​​​. Речь идет о тех, для кого Владимир Путин - не комфортный президент "в силу своей убежденной последовательной позиции по отстаиванию интересов России".

Так представитель Кремля ответил на вопрос, будет ли, по его мнению, снижена антироссийская риторика после выборов.

"Россию нужно воспринимать как ответственного участника международного сообщества, который заинтересован в том, чтобы налаживать добрые отношения со всеми странами, которые этого хотят", - заключил Песков.