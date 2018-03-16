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16.03.2018 22:27
Рубрика: Власть

Песков прокомментировал слова Трампа про Скрипаля

Текст: Кира Латухина (Санкт-Петербург)

В Кремле ответили на заявления президента США о деле Скрипаля и якобы роли России в нем. Москва не имеет никакого отношения к истории с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ. Об этом пресс-секретарь президента РФ заявил РИА Новости.

Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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"Россия неоднократно повторяла, что никакого отношения не имеет​​​. В данном случае очевидно, что отсутствуют какие-либо вразумительные доказательства", - прокомментировал Дмитрий Песков заявления Дональда Трампа.

Напомним, что президент США сказал: "Определенно, похоже на то, что русские стоят за этим... Мы относимся к этому серьезно".

"Конечно, мы не считаем возможным делать какие-либо заключения голословно", - заметил Песков. "Вся волна пошла из Великобритании​​​. Это не может не вызывать нашего глубочайшего удивления, о чем мы уже говорили", - ответил пресс-секретарь российского лидера на вопрос, ожидаема ли была реакция со стороны западных стран, в частности, США.

"Очевидно, что, скажем так, приближающиеся выборы президента, конечно, многим не дают покоя", - также заметил Песков​​​. Речь идет о тех, для кого Владимир Путин - не комфортный президент "в силу своей убежденной последовательной позиции по отстаиванию интересов России".

Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Так представитель Кремля ответил на вопрос, будет ли, по его мнению, снижена антироссийская риторика после выборов.

"Россию нужно воспринимать как ответственного участника международного сообщества, который заинтересован в том, чтобы налаживать добрые отношения со всеми странами, которые этого хотят", - заключил Песков.

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