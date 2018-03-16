Польша разместит у границы с Россией новую дивизию

В рамках укрепления восточного фланга Польша планирует произвести частичную "передислокацию войск с запада на восток". Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак.

"Укрепление оборонного потенциала было и есть приоритетом", - подчеркнул глава военного ведомства. Кроме того, Польша стремится к увеличению численности войск НАТО в республике. А президент страны Анджей Дуда отметил, что основной противник Варшавы - это Москва.

О российской угрозе регулярно заявляют западные политики. В Кремле же неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости.