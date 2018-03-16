После гибели мигранта в Мадриде начались массовые беспорядки

После гибели уличного торговца в центре Мадрида начались массовые беспорядки. Пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов.

Как передает РИА Новости, вечером в районе Лавапьес собралось около 200 протестующих, выкрикивавших лозунги "Социальное, а не полицейское государство!", "Полицейские-убийцы!" и "Полицию вон из Мадрида!".

Затем беспорядки перекинулись на близлежащие кварталы. Манифестанты громили автобусные остановки и банки, поджигали мусорные контейнеры и автомобили. Полиция применила против нарушителей резиновые пули.

Беспорядки начались после гибели 35-летнего выходцы из Сенегала Маме Мбаге. По версии властей, он скончался от сердечной недостаточности. Однако очевидцы и знакомые мужчины заявляют, что его смерть наступила в результате погони, которую устроили полицейские. Сенегалец прибыл в Испанию 14 лет назад, но не имел разрешения на проживание.