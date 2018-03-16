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16.03.2018 12:32
Рубрика: В мире

Посол США в Боснии испугалась российских байкеров на Балканах

Текст: Александр Борисов (Сараево)

Власти Боснии и Герцеговины (БиГ) запретили проезд сербских и российских байкеров из клуба "Ночные волки" по своей территории. Это было сделано под давлением посла США в Сараево Морин Кормак, испугавшейся расширения российского влияния. Об этом информационному агентству "Срна" рассказал Саша Савич, глава сербского отделения "Ночных волков".

По словам Савича, мотоциклисты из РФ планировали совершить тур под названием "Русские Балканы" и посетить в рамках мотопробега монастыри в Республике Сербской и Сербии, не преследуя при этом политические и иные цели. Саша Савич подчеркнул, что ему впервые пришлось столкнуться с ситуацией, когда байкеру из Сербии запрещен въезд в какую-либо страну, хотя и предполагает, что формальной причиной для этого стало то, что "Ночные волки" находятся в санкционных списках США и Украины с 2014 года.

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"До настоящего времени мне не была оказана такая честь. Это не самостоятельные шаги властей БиГ, а действия их ментора. Заявление боснийцев сделано после выступления американского посла в Боснии. Не знаю, в чем мы виноваты, чем мы заслужили то, что спецслужбы увидели в нас угрозу национальной безопасности", - отметил Савич.

Байкер добавил, что "общался с коллегами из России, они огорчены этим известием". "Говорят, что это американская пропаганда, которая ведется против России еще со времен "холодной войны", - указывает он, обозначая тот факт, что Запад готов использовать любые средства для "компрометации всего русского".

Напомним, с 19 по 28 марта 2018 года по дорогам Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины должно было стартовать паломничество "Русские Балканы", которое "ставит своей задачей изучение исторического наследия Российской империи и православия на Балканах". Этот маршрут "повторяет паломнические пути далекого прошлого с остановками в древних центрах православия - монастырях и храмах, куда в дар доставляются иконы русских святых угодников".

"Паломничество "Русские Балканы", как и все предыдущие маршруты многолетнего проекта "Русская дорога", обращено к малоизученным страницам прошлого и ставит своей основной целью популяризацию забытых или малоизвестных святых православного мира и поиском мест, неразрывно связанных с русской историей", - подчеркивают в Федерации мототуризма России.

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