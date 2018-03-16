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16.03.2018 20:29
Рубрика: Власть

Посольство РФ: Провокация в отношении России ударит на репутации Лондона

Текст: Александр Гацак

Провокация в отношении России из-за "дела Скрипаля" может в дальнейшем ударить по репутации британского правительства. Об этом сообщил журналистам посол России в Великобритании Александр Яковенко.

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"Сейчас идет мощная мобилизация общественного мнения, в том числе политического общественного мнения в Европе, но у меня такое ощущение, что, несмотря на заявление, которое было выпущено вчера Великобританией, США, Францией и Германией, мы не видим такой уж активной поддержки, кроме чисто формального подхода. Потому что эти страны тоже начинают задаваться вопросом, чем это все можно подтвердить. А подтверждения пока и нет", - приводит слова Яковенко РИА Новости.

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По мнению российского дипломата, "эта провокация может иметь очень серьезные последствия для авторитета правительства, потому что держать в таком состоянии напряжения страну больше двух-трех дней практически невозможно".

Напомним, что власти Великобритании приняли решение о высылке 23 российских дипломатов, обвинив РФ в покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Москва опровергает эти обвинения и готовит ответные действия в отношении Соединенного Королевства.

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