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Рубрика: В мире

Постпред РФ: Экспертиза ОЗХО не сможет помочь в "деле Скрипаля"

В установлении вещества, которым был отравлен Скрипаль, экспертиза Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) помочь не сможет, убежден постоянный представитель РФ при этой организации Александр Шульгин. По его словам, для этого понадобятся консультации как РФ, так и Великобритании.

Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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"Они смогут лишь рассмотреть формулу вещества, распознать, к какой категории оно принадлежит, но они точно не смогут установить, откуда это вещество, - заявил он в эфире телеканала RT. - Для этого потребуется диалог между РФ и Великобританией, прямой или непрямой, есть множество способов его обеспечить".

Напомним, что инцидент с отравлением Сергея Скрипаля в Лондоне обострил отношения двух стран. Британские власти объявили о высылке 23 российских дипломатов. Российский МИД пообещал принять аналогичные меры.

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