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16.03.2018 08:29
Рубрика: Власть

Правительство предложило продлить "надзорные каникулы" до 2022 года

Текст: Ольга Игнатова

Вице-премьер правительства РФ Сергей Приходько поручил министерству экономического развития совместно с Генпрокуратурой подготовить поправки, которые продлят до 2022 года мораторий на проведение плановых проверок в отношении малого бизнеса и распространят мораторий на средний бизнес.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Как пишет газета РБК, для продления "надзорных каникул" необходимо подготовить поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях в 294-ФЗ о защите прав предпринимателей при осуществлении госконтроля и в статью 19 закона о лицензировании, который находится сейчас в Госдуме. Сделать это необходимо в течение двух недель.

Сегодня так называемый риск-ориентированный подход (то есть частота плановых проверок бизнеса в зависимости от его деятельности и деловой репутации) применяется не по всем видам контроля и надзора, и продление моратория нужно, чтобы не ухудшалось положение предпринимателей.

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