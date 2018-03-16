Правительство предложило продлить "надзорные каникулы" до 2022 года

Вице-премьер правительства РФ Сергей Приходько поручил министерству экономического развития совместно с Генпрокуратурой подготовить поправки, которые продлят до 2022 года мораторий на проведение плановых проверок в отношении малого бизнеса и распространят мораторий на средний бизнес.

Как пишет газета РБК, для продления "надзорных каникул" необходимо подготовить поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях в 294-ФЗ о защите прав предпринимателей при осуществлении госконтроля и в статью 19 закона о лицензировании, который находится сейчас в Госдуме. Сделать это необходимо в течение двух недель.

Сегодня так называемый риск-ориентированный подход (то есть частота плановых проверок бизнеса в зависимости от его деятельности и деловой репутации) применяется не по всем видам контроля и надзора, и продление моратория нужно, чтобы не ухудшалось положение предпринимателей.