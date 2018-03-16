При обрушении моста в Майами погибли не менее четырех человек

По меньшей мере четыре человека погибли в результате обрушения пешеходного моста в Майами (штат Флорида). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пожарное управление округа Майами.

"На данный момент мы обнаружили тела четырех человек", - сказал начальник управления Дейд Дэйв Дауни. По его словам, сейчас продолжаются поисковые работы и разбор завалов. Не исключается, что число погибших может возрасти.

В результате инцидента не менее 10 человек получили травмы и были госпитализированы. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое. Под обломками погребены как минимум восемь автомобилей.

На момент обрушения мост не был до конца достроен, однако его основную секцию массой около 950 тонн установили в прошлые выходные. Открытие объекта было запланировано на начало 2019 года.