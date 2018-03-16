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16.03.2018 00:25
Рубрика: В мире

При обрушении моста в Майами погибли от 6 до 10 человек

В результате обрушения строящегося пешеходного моста в американском штате Флорида погибли минимум шесть человек. Такие данные озвучил журналист телеканала CBS Билл Нельсон. Ранее СМИ сообщали об одном погибшем и шести пострадавших.

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"С места происшествия на машинах скорой помощи в больницу увезли несколько человек, у одного - остановка сердца", - рассказал мэр округа Майами-Дейд Карлос Гименес.

По словам градоначальника, под обломками находятся не менее восьми автомобилей. Продолжаются работы по разбору завалов.

В посольстве РФ в Вашингтоне ТАСС сообщили, что информации о пострадавших россиянах не поступало. Дипломаты запросили у властей США информацию на этот счет. Напомним, пешеходный мост, находящийся рядом с кампусом Международного университета Флориды, обрушился 15 марта в Майами.

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