С конца прошлого года существенно изменился набор критериев, по которым оценивается эффективность деятельности губернаторов, они расширены с 11 до 24. Среди новых критериев: коэффициент доступности жилья, качество и доступность услуг ЖКХ, динамика валового регионального продукта, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, уровень безработицы и др. Согласно данным нового исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), три последних показателя существенно зависят от присутствия в регионах торговых сетей.

Так, например, исследование показало, что благодаря глубине проникновения торговых сетей в регионах Центрального, Приволжского и Сибирского округов значительно увеличился темп роста валового регионального продукта (ВРП). Наряду с Дальневосточным регионом позитивный эффект здесь наблюдается и по ключевым социальным показателям.

Представленные данные открывают интересную закономерность: чем выше уровень развития региона, тем сильнее позитивный мультипликативный эффект от присутствия в нем торговых сетей. Не случайно, что в регионах Центрального и Приволжского округов (как наиболее экономически развитых) позитивный эффект от присутствия торговых сетей ощущается по всем ключевым социально-экономическим показателям: это и рост ВРП, и снижение темпов инфляции, и сокращение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, и сокращение безработицы. В Сибирском и Дальневосточном округах также выявлено серьезное влияние на отдельные целевые показатели.

При этом в регионах Северо-Кавказского, Южного и Северо-Западного округов корреляция менее заметна; скорее всего, это связано с тем, что пока они уступают другим федеральным округам в экономическом развитии. Однако, что также можно заключить из исследования, если местным властям удастся придать экономике региона некоторую динамику, то сетевая торговля может оказать этому процессу ощутимую поддержку. Причем по мере увеличения глубины проникновения вклад торговых сетей в улучшение региональных экономических показателей будет только нарастать.

Если местным властям удастся придать экономике региона динамику, то сетевая торговля окажет этому процессу ощутимую поддержку

Специалисты РАНХиГС приходят к выводу, что торговые сети являются одним из ключевых институтов, определяющих уровень развития регионов с точки зрения улучшения ими базовых макроэкономических показателей и ключевых индикаторов социально-экономического развития. По их мнению, торговые сети в регионах выполняют функцию триггера (двоякое действие) экономического роста: выруливая на тренд опережающего социально-экономического развития, регион "притягивает" современные формы ретейла, которыми являются торговые сети, что, в свою очередь, оказывает обратное стимулирующее воздействие на уровень развития региона.

"Конечно, исследование продолжается, и мы будем уточнять наши модели по мере поступления новых данных. Но уже сегодня можно констатировать наличие устойчивого положительного эффекта, оказываемого возрастающим присутствием торговых сетей на ключевые макроэкономические показатели регионов - инфляцию, ВРП и занятость. Дальнейший анализ экономики сектора должен ответить на вопрос: есть ли экономические преимущества сетевой торговли по сравнению с мелким розничным бизнесом и в каких условиях?" - отмечает профессор, заведующий кафедрой факультета финансового и банковского дела РАНХиГС Константин Корищенко.