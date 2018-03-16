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16.03.2018 11:22
Рубрика: Экономика

Путин поручил ограничить размер кадастра недвижимости

Текст: Ольга Игнатова
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 июля внести изменение в законодательство об ограничении величины кадастровой стоимости недвижимости. Перечень поручений по итогам послания Федеральному собранию опубликован на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих совершенствование порядка определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в целях недопущения применения при налогообложении величины кадастровой стоимости объекта недвижимости, превышающей величину его рыночной стоимости", - говорится в документе.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Кроме того, кабмину поручено уточнить параметры расчета налога на имущество физических лиц.

Напомним, что сегодня нередки случаи, когда кадастровая стоимость недвижимости, от величины которой зависит налог на землю и имущественный налог, превосходит рыночную. Граждане могут оспорить эту стоимость, но для этого потребуется обратиться в специальную комиссию по пересмотру кадастровой стоимости.

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