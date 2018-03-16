Путин призвал сделать санавиацию эффективной

Россия будет поддерживать развитие санитарной авиации в регионах, но использование ее должно быть эффективным.

"Ясно, что в нашей огромной стране не обойтись без такой авиации, и мы будем помогать с санитарной авиацией, но нужно, чтобы это эффективно использовалось", - заявил президент на встрече с работниками сферы здравоохранения.

Бывает, что медучреждение закупает авиатехнику, но она простаивает, потому что нет специалистов или средств на обслуживание.

"Мы со своей стороны будем делать все для развития, без этого не обойтись в России, - заверил Владимир Путин. - И то, что уже есть, работает, как правило, эффективно". "Но нужно за такими вещами следить и отвечающим за здравоохранение на местах, и самому медицинскому сообществу", - указал он.