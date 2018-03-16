Путин выступил с обращением по поводу выборов

Накануне голосования на выборах президента РФ глава государства призвал граждан не уклоняться от определения судьбы своей страны и прийти на избирательные участки.

"В ближайшее воскресенье, 18 марта, состоятся выборы президента России. Как действующий глава государства считаю важным обратиться к вам накануне голосования", - заявил в специальном видеообращении Владимир Путин.

По Конституции единственный источник власти - народ. "В этих словах, в этой правовой формуле - огромный смысл, - подчеркнул президент. - Именно от воли народа, от воли каждого гражданина России зависит, по какому пути пойдет наша страна, зависит будущее России и наших детей".

"За кого проголосовать, как реализовать свое право на свободный выбор - это личное решение каждого человека. Но если уклониться от такого решения, тогда этот ключевой, определяющий выбор будет сделан без учета вашего мнения", - отметил Путин.

"Мы в России всегда сами решали свою судьбу, поступали так, как велела нам наша совесть, понимание правды и справедливости, наша любовь к Отечеству. Это в нашем национальном характере, о котором знает весь мир", - сказал глава государства.

"Уверен, каждый из нас думает и переживает о судьбе родной страны. И потому обращаюсь к вам с просьбой прийти в воскресенье на избирательные участки. Воспользуйтесь своим правом выбрать будущее для великой, любимой нами России", - заключил президент.