Экс-глава МУРа переведен из СИЗО под домашний арест

Московский окружной военный суд постановил отпустить под домашний арест на срок до 15 мая бывшего начальника Московского уголовного розыска (МУР) Виктора Трутнева. Бывшего полицейского, напомним, обвиняют в посредничестве при передаче взятки.

"Решение суда первой инстанции о заключении под стражу отменить и избрать в отношении Виктора Трутнева меру пресечения в виде домашнего ареста", - огласил решение в пятницу судья.

Решение о помещении бывшего главного опера столицы в следственный изолятор принял 2 марта Московский гарнизонный военный суд.

Отставному полицейскому вменяется часть 4 статьи 291.1 "посредничество во взяточничестве в особо крупном размере". Из материалов расследования следует, что Трутнев и другие фигуранты дела за 70 тысяч долларов намеревались прекратить уголовное преследование в отношении гендиректора ООО "Трансэко". Экс-начальник МУРа был задержан 31 января текущего года. В отношении него возбуждено отдельное уголовное дело. Он был отправлен в изолятор временного содержания, где дал показания в качестве подозреваемого.