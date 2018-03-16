Группа "Пикник" попала в ДТП под Владимиром

В Рязани отменили концерт рок-группы "Пикник". Как сообщили в кассе областной филармонии, музыканты попали в аварию.

Рок-группа должна была представить новую программу "Искры и канкан", концерт планировался на 19 часов 16 марта. Однако сейчас афиша на официальном сайте филармонии закрыта объявлением, что концерт отменен.

Накануне "Пикник" давал концерт во Владимире, авария произошла в 12.10 во время переезда группы в Рязань. В результате лобового столкновения микроавтобуса и иномарки на 51 километре трассы Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума пострадали семь человек, сообщили в УГИБДД по Владимирской области.

Раненых доставили в районную больницу Гусь-Хрустального, их осматривают травматологи. Сильнее всего пострадали водитель микроавтобуса и солист "Пикника" Эдмунд Шклярский, сообщил ТАСС представитель коллектива Виктор Домбровский.