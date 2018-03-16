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16.03.2018 19:08
Рубрика: Дороги

Коммунальные службы Москвы обеспечат 18 марта комфортный проход к избирательным участкам

Текст: Любовь Проценко

Коммунальные службы Москвы обеспечат 18 марта комфортный проход к избирательным участкам.

Собянин: Власти Москвы не допустят провокаций в ходе выборов

"Наша главная задача - обеспечить безаварийную работу всех систем жизнеобеспечения города, условия для комфортного доступа и голосования на избирательных участках Москвы", - заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он рассказал, что под особым контролем городских служб 18 марта будут бесперебойное энерго-, водо- и теплоснабжение помещений для голосования, а также их пожарная безопасность.

"Круглосуточно дежурить будут порядка 12 тысяч работников комплекса городского хозяйства, 659 аварийных бригад, 745 единиц спецтехники", - отметил он.