На переезде в Подмосковье электричка протаранила иномарку

На Белорусском направлении, на перегоне Кунцево-Усово, легковая машина выехала на переезд на запрещающий сигнал светофора, после чего в нее врезалась электричка. По предварительным данным, водитель остался жив, пассажиры поезда не пострадали.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, машинист экстренно тормозил, сигналил, однако столкновения избежать не удалось. В результате ДТП машину отбросило на пути. В 9:33 авто убрали.

Сейчас несколько электричек идут с увеличенными интервалами. Диспетчеры железной дороги делают все возможное, чтобы восстановить расписание.

