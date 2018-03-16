На окраине Москвы поймали волчицу в ошейнике

На территории ТиНАО житель Подмосковья поймал молодую волчицу в ошейнике. Мужчина сумел подманить опасное животное, без сопротивления поймать его и вызвать специалистов из Центра реабилитации диких животных "Простар+" столичного департамента природопользования.

Сотрудники ведомства забрали животное и в ближайшее время решат его судьбу.

Примечательно, что волчица выглядела сытой, здоровой и ухоженной. Осмотр ветеринара подтвердил первое впечатление: животное здорово.

"Ради наживы или забавы люди заводят диких животных, не зная, не умея обращаться с ними, - цитирует портал m24 заявление главы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антона Кульбачевского. - Это еще раз подчеркивает необходимость принятия городского закона "О защите диких животных".