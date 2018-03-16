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16.03.2018 19:14
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Памятную доску Немцову установили в центре Москвы

Текст: Татьяна Замахина

Мемориальную доску, посвященную политику Борису Немцову, установили в центре Москве. При этом основанное им движение "Солидарность" отказалось участвовать в официальном открытии.

Табличка появилась на доме на Малой Ордынке, где Немцов проживал последние годы. Ранее памятную доску уже пытались установить, но не заручившись официальным разрешением. На этот раз согласование от московских властей было получено. Заявку поддержал лично мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, были собраны необходимые подписи жильцов дома.

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Сын Бориса Немцова Антон установил табличку на арке, которая ведет во двор дома. Участие в мероприятии приняла и кандидат в президенты Ксения Собчак, которая в феврале 2018 года и обратилась к столичным властям с просьбой увековечить память Немцова.

Движение "Солидарность" во главе с председателем политсовета организации Ильей Яшиным отказались участвовать в официальной церемонии. Об этом Яшин сообщил в соцсетях.

Напомним, Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.

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