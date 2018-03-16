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16.03.2018 19:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Появились фото с места аварии группы "Пикник"

Текст: Елена Шулепова (Владимир)
Фото: ГУ МЧС по Владимирской области Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

На официальных сайтах ГУ МЧС и УМВД по Владимирской области появились фото с места аварии, в которой пострадали музыканты группы "Пикник". Музыканты получили травмы различной тяжести, их жизни ничего не угрожает, заверила главный врач городской больницы Гусь-Хрустального Ольга Добрынина.

Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
Появились подробности ДТП с группой "Пикник"

На снимках видно, что микроавтобус Volkswagen, в котором ехали музыканты, съехал в кювет и уткнулся в придорожные кусты. Напомним, группа попала в аварию, когда переезжала из Владимира в Рязань, где вечером должен был состояться концерт.

Виновником ДТП предварительно назван водитель Honda CR-V, выехавший на встречную полосу: кроссовер столкнулся с КамАЗом и микроавтобусом Volkswagen с музыкантами. Пострадали семь человек: водители иномарок и пятеро участников группы. Их доставили в районную больницу Гусь-Хрустального.

По словам главного врача больницы Ольги Добрыниной, у пострадавших диагностированы травмы различной степени тяжести. Они получают необходимую медицинскую помощи, их жизни ничего не угрожает. Самые тяжелые травмы - у водителя микроавтобуса и солиста "Пикника" Эдмунда Шклярского. Ближайшие концерты группы отменены.

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