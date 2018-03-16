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16.03.2018 18:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин: Власти Москвы не допустят провокаций в ходе выборов

Текст: Любовь Проценко

Власти Москвы не допустят провокаций в ходе выборов. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своем персональном сайте. Он напомнил:

- На выборах 18 марта будет действовать новый для москвичей порядок голосования НЕ по месту регистрации - "мобильный избиратель". Суть в том, что каждый человек сможет проголосовать на любом избирательном участке, если он заранее подал заявление в территориальную избирательную комиссию, МФЦ или через сайт госуслуг. Разумеется, проголосовать можно только один раз независимо от количества поданных заявлений. Актуальная тема для Московского региона, где миллионы людей фактически живут НЕ по месту регистрации. И сотни тысяч проживают в области, а работают в Москве, и наоборот.

Он опроверг слухи о том, что данное нововведение чревато множеством нарушений, когда один человек может проголосовать несколько раз. Объяснил, почему порядок голосования не по месту регистрации не приведет ни к каким к провокациям и "каруселям":

В ЦИК рассказали, где 18 марта можно посмотреть трансляции с участков и из ТИКов

- Прием заявлений о голосовании НЕ по месту жительства закончился 4 дня назад. Чтобы избежать дублирования, ЦИК и Мосгоризбирком за эти дни провели сверку списков "мобильных избирателей".

Правила таковы, что "мобильный избиратель" будет включен в список только на одном участке, причем, указанном в первом заявлении. Любое последующее заявление будет аннулировано. Поэтому, сколько бы отрывных талонов не получили эти ребята, проголосовать они смогут только один раз. Для этого избиркомы и проводили сверку списков избирателей, - подчеркнул Собянин.

А добросовестно заблуждающимся гражданам, подавшим несколько заявлений о голосовании на разных участках, Мосгоризбирком разъяснит и ошибку, разослав SMS и адрес единственного "правильного" избирательного участка. Напомнил Собянин и об уголовной ответственности за попытки подобных провокаций:

- Провокаторов хватает. Не сомневаюсь, что по сложившейся "доброй" традиции некоторые люди попытаются устроить шоу в день выборов. Но организовать 18 марта реальные "карусели" будет невозможно.<….> Не советую это делать.

В сегодняшнем номере "РГ" глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов рассказал, что именно ждет тех, кто захочет нарушить закон умышленно: за попытку повторного голосования предусмотрена ответственность административная (ст. 5.22 КоАП РФ, штраф 30 тыс. рублей) или уголовная (ст. 142.2 УК РФ, до трех лет лишения свободы).

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