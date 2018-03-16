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16.03.2018 16:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве младенцев будут проверять на 11 редких болезней

Текст: Ксения Колесникова
В Москве расширен список редких болезней, которые врачи будут выявлять у младенцев в ходе массового скрининга. Как рассказала "РГ" главный медицинский генетик столицы Наталия Демикова, этот список увеличен с 5 до 11 наследственных заболеваний.

- Массовый скрининг новорожденных включает те заболевания, для которых разработаны методы эффективного лечения и быстрой диагностики. Это болезни, которые возникают в результате мутаций в генетических структурах клетки. Мы знаем, как такие заболевания возникают, как они наследуются. Чаще всего они проявляются уже с рождения, быстро прогрессируют и могут стать причиной инвалидности, - рассказала Наталия Демикова. - Все новорожденные в России в обязательном порядке проходят скрининг на пять редких заболеваний: для исследования используется анализ крови. При выявлении в ней тревожных "маркеров" проводится дополнительная диагностика, и в случае подтверждения диагноза ребенку назначается лечение. В Москве с недавних пор массовый скрининг увеличен до 11 заболеваний за счет наследственных болезней обмена веществ.

Фото: depositphotos.com
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Напомним, к редким заболеваниям относятся болезни, распространенность которых составляет менее 10 случаев на 100 000 населения. В основном они проявляются уже в раннем детском возрасте. На базе Морозовской детской больницы ДЗМ организован центр орфанных болезней. Он включает амбулаторное медико-генетическое отделение и стационарное отделение редких болезней, где малыши могут получить всю необходимую помощь.

Еще одна важная "генетическая" инициатива - выявление предрасположенности к онкозаболеваниям. По словам Наталии Демиковой, ДНК-тестирование успешно применяется при различных наследуемых опухолях: раке молочной железы и яичников, ретинобластоме, полипозе кишечника, множественных эндокринных опухолях и др.

Что это значит на практике? Например, при наличии мутации гена BRCA1 риск заболеть раком яичников составляет 54%. 17 и 18 марта 2018 года жители столицы смогут принять участие в бесплатном скрининге, который проводит департамент здравоохранения Москвы. Женщины смогут сдать анализ крови на предрасположенность к раку молочной железы и раку яичников, а мужчины старше 40 лет - анализ ПСА на наличие признаков рака предстательной железы (простаты).

Полный список адресов, по которым будут проводиться исследования, есть на официальном сайте департамента.

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