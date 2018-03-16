В Подмосковье шесть человек погибли дома из-за вентиляции

Шесть жителей Ногинского района Подмосковья погибли в собственных квартирах из-за плохой работы вентиляции. Такой вывод следствия сегодня озвучило ГСУ СК региона. Уже задержан предприниматель, который должен был проследить за системой.

Уже достоверно выяснилось, что трое детей, их 30-летняя мама, а также их двое соседей по дому в поселке Красный Электрик погибли от отравления продуктами горения. На кухне у многодетной женщины сушилось белье и работала колонка. Вытяжка работала плохо, угарный газ не вышел из помещений, а скопился в вентиляции. Так он проник в квартиру этажом выше. По версии следствия, этого бы не случилось, если бы коммунальщики вовремя проверяли домовые системы.

Следователи подняли документы и выяснили, что у управляющей компании есть договор на обслуживание вентиляции с индивидуальным предпринимателем Еременко. Мужчина задержан, СК будет просить суд о его аресте. Уголовное дело, напомним, возбуждено по статье 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

