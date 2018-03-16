В Воронеже подросток на Lexus протаранил машину Росгвардии

В Воронеже молодой человек на Lexus не справился с управлением и врезался в остановившийся на светофоре автомобиль Росгвардии. В ДТП никто не пострадал, сообщили в управлении службы по Воронежской области.

Авария произошла 15 марта в 23.15 в спальном микрорайоне Воронежа. Патрульный УАЗ Росгвардии остановился перед светофором на красный свет. Двигавшийся навстречу Lexus RX 200 занесло, и кроссовер врезался в переднюю часть УАЗа.

- За рулем иномарки находился 17-летний юноша. Никто не пострадал, машины получили механические повреждения, - рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

По предварительным данным, водитель Lexus не справился с управлением на скользкой дороге. Материалы по ДТП переданы для разбирательства в полицию.