На Чукотке возобновила работу самая длинная ледовая переправа

В пятницу на Чукотке после временной остановки возобновила работу одна из самых протяженных в мире морская ледовая переправа, соединяющая Певек с островным селом Айон. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Переправа, проложенная по льду Восточно-Сибирского моря, была временно закрыта 14 марта из-за того, что на 32-м километре дороги образовалась трещина шириной около метра. Поначалу специалисты хотели перебросить через нее и вморозить в лед деревянные мостки, однако от этой идеи отказались.

- Было принято решение обойти преграду стороной, - отметил государственный инспектор ГИМС Виталий Уркин.

Сейчас ледовая дорога вновь работает. По ней в Айон завозят все, что необходимо для нормальной жизни. Причем доставить туда по льду до конца апреля - начала мая предстоит годовой запас грузов. Потом в село можно будет попасть только на вертолете или водным транспортом.