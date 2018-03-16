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16.03.2018 07:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Якутске официально открыли перинатальный центр

Текст: Владимир Таюрский

В Якутске в пятницу состоялось торжественное открытие современного перинатального центра, построенного по федеральной программе, сообщается в Telegram-канале правительства Якутии.

Строительство объекта было начато в 2014 году. Центр рассчитан на 130 коек и оснащен новейшим оборудованием, которое поможет выхаживать самых слабых новорожденных.

Фото: Виталий Ахмеров
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Фактическое открытие его состоялось в первых числах марта, когда в новом здании начали работать женская консультация и родильное отделение. 12 марта в перинатальном центре появился на свет первый малыш.

В торжественной церемонии открытия центра принял участие зампред правительства - полномочный представитель президента страны в ДФО Юрий Трутнев. На совещании в Якутске он по предложению главы региона Егора Борисова поручил Минвостокразвития РФ в трехдневный срок предоставить проекты соглашений по финансированию строительства в Якутске еще двух крупных объектов здравоохранения - сердечно-сосудистого и онкологического центров. Стоимость их составит четыре миллиарда рублей.

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