В Якутске официально открыли перинатальный центр

В Якутске в пятницу состоялось торжественное открытие современного перинатального центра, построенного по федеральной программе, сообщается в Telegram-канале правительства Якутии.

Строительство объекта было начато в 2014 году. Центр рассчитан на 130 коек и оснащен новейшим оборудованием, которое поможет выхаживать самых слабых новорожденных.

Фактическое открытие его состоялось в первых числах марта, когда в новом здании начали работать женская консультация и родильное отделение. 12 марта в перинатальном центре появился на свет первый малыш.

В торжественной церемонии открытия центра принял участие зампред правительства - полномочный представитель президента страны в ДФО Юрий Трутнев. На совещании в Якутске он по предложению главы региона Егора Борисова поручил Минвостокразвития РФ в трехдневный срок предоставить проекты соглашений по финансированию строительства в Якутске еще двух крупных объектов здравоохранения - сердечно-сосудистого и онкологического центров. Стоимость их составит четыре миллиарда рублей.