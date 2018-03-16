В приморском зоопарке овчарка удочерила маленькую леопардессу

В зоопарке Владивостока "Садгород" среднеазиатская овчарка Эльза взяла на воспитание пятимесячного котенка леопарда. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу заведения.

Мать маленькой хищницы Милаши отказалась кормить ее после рождения, поэтому приемной родительницей для пятнистой кошки стала золотистый ретривер Тэсси.

Теперь "эстафету" по воспитанию приняла Эльза. Как отмечается в сообщении, несмотря на свои габариты, собака "очень аккуратно и бережно выгуливает котенка".

У Эльзы уже есть опыт общения с дикими кошками. Владельцы зоопарка купили овчарку осенью прошлого года, чтобы та составила компанию двухмесячной львице Астре. Звери подружились и теперь живут в одном вольере, вместе едят и играют.