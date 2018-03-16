В Башкирии во время рыбалки утонул школьник

В Краснокамском районе Башкирии на реке Мертвый Танып утонул учащийся четвертого класса. Вместе с товарищем мальчик отправился порыбачить.

- Один из школьников спустился к реке с крутого обрыва, а другой в это время ненадолго отлучился. Когда одноклассник вернулся, то увидел, что его друг лежит в воде. Есть предположение, что он сорвался с обрыва, - рассказали в пресс-службе следственного комитета РБ.

Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение. В следственном комитете отметили, что семья погибшего ребенка числится благополучной.