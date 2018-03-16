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16.03.2018 12:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Чебоксарах открыли обновленную детскую поликлинику

Текст: Сергей Кирсанов
В столице Чувашии после капитального ремонта начала работу консультативная поликлиника Республиканской детской клинической больницы. На церемонии по этому случаю присутствовали глава республики Михаил Игнатьев, депутат Госдумы РФ Николай Малов и министр здравоохранения региона Владимир Викторов.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

На модернизацию медучреждения из резервного фонда главы государства было выделено 26,5 миллиона рублей. Буквально за четыре месяца, что шли работы, здание, как говорят жители города, преобразилось до неузнаваемости.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Клиника, построенная в 1985 году, была капитально отремонтирована впервые. Строители заменили все технические системы и коммуникации, кровлю и входные группы.

Интерьер поликлиники стал более ярким: стены украсили забавными рисунками, в холлах установлена мягкая детская мебель в виде игрушек. Помещения для приема маленьких пациентов сделали более просторными и светлыми. К слову, долго искать медкабинеты родителям не придется - в учреждении внедрена визуальная навигация.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Кроме того, посетители, приехавшие из районов республики, могут отдохнуть в специальной комнате матери и ребенка. Специальное помещение оборудовали и для тех, кому тяжело ходить - врачи сами спустятся на первый этаж и осмотрят больного.

- Родители и медработники попросили выразить слова благодарности главе государства.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Если бы не выделенные из резервного фонда средства, мы не смогли бы в короткие сроки провести капитальный ремонт и создать эту красоту, - заявил Михаил Игнатьев. - Здесь есть все условия для ожидания приема врача, предусмотрены игровые комнаты. Но самое главное, все сделано для того, чтобы оказать качественные медицинские услуги, выявить болезнь на ранней стадии, поставить правильный диагноз и назначить лечение.

За три года действия федеральной программы обновления детских медучреждений "Технологии и комфорт - матерям и детям" в республике было отремонтировано 11 больниц. Среди них, как напомнил Владимир Викторов, в частности, филиал городской детской больницы №1 по улице мичмана Павлова и детский инфекционный стационар городской детской больницы №2.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

В 2018 году планируется начать строительство нового корпуса инфекционного стационара второй детской горбольницы. В общей сложности Чувашия дополнительно получит в рамках программы около 117 миллионов рублей.

Кстати

17 марта 2018 года в медицинских учреждениях республики пройдет День открытых дверей. Все желающие смогут получить консультацию врачей общей практики и специалистов узкого профиля.

Так, например, в городской детской больнице №2 пациенты смогут получить информацию о состоянии здоровья ребенка, пройти консультации врача-педиатра, невролога, офтальмолога, кардиолога, отоларинголога, акушера-гинеколога, сдать общеклинические анализы крови и мочи.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте минздрава Чувашии.

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