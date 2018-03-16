В Казани часть здания завода обрушилась на автомобили

В Казани обрушилась часть фронтона здания управления Казанского авиационного предприятия.

Как сообщили в ГУ МЧС по Татарстану, сообщение о ЧП на улице Дементьева поступило в дежурную службу около полудня. Разрушившейся кирпичной кладкой засыпало два автомобиля, припаркованные у постройки.

У прибывших на место спасателей были сведения, что в машинах могли находиться люди. В ходе разбора завалов информация не подтвердилась, в результате инцидента никто не пострадал. Одному из автомобилей причинен серьезный ущерб.

В настоящее время у здания продолжают работать подразделения спецуправления противопожарной службы МЧС. Причина происшествия устанавливается.