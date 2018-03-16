В России появятся 19 новых территорий опережающего развития

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил статус территорий опережающего развития (ТОР) еще для 19 городов. В ближайшие 10 лет в них планируется привлечь 160 миллиардов рублей инвестиций и создать 30 тысяч рабочих мест.

ТОРами становятся города Новокузнецк (Кемеровская область), Онега, Канаш (Чувашская республика), Пикалево (Ленинградская область), Ефремов (Тульская область), Гаврилов-Ям (Ярославская область), Губкин (Белгородская область), Заринск (Алтайский край), Сердобск (Пензенская область), Далматово (Курганская область), Саянск и Черемхово (Иркутская область), Новоалтайск (Алтайский край), Павловск (Воронежская область), Донецк и Зверево (Ростовская область), поселок Варгаши (Курганская область), поселок Линево (Новосибирская область), поселок Угловка (Новгородская область).

"Суммарно мы рассчитываем, что за ближайшие 10 лет эти решения позволят привлечь порядка 160 миллиардов рублей инвестиций. Благодаря этим проектам должны быть созданы почти три десятка тысяч новых рабочих мест", - заявил глава правительства в пятницу на совещании по экономическим вопросам.

Он подчеркнул, что новые предприятия должны будут охватить разные сферы и производить продукты питания, мебель, строительные материалы, химическую продукцию, продукцию переработки природных ресурсов. "Естественно, практически каждое из этих образований, где есть для этого условия, природные или какие-то иные, собирается заниматься туризмом", - сказал премьер.

"Добавлю, что этот инструмент - территория опережающего развития - будет и дальше носить точечный, а не массовый характер", - заметил Медведев.