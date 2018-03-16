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16.03.2018 14:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В России появятся 19 новых территорий опережающего развития

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил статус территорий опережающего развития (ТОР) еще для 19 городов. В ближайшие 10 лет в них планируется привлечь 160 миллиардов рублей инвестиций и создать 30 тысяч рабочих мест.

ТОРами становятся города Новокузнецк (Кемеровская область), Онега, Канаш (Чувашская республика), Пикалево (Ленинградская область), Ефремов (Тульская область), Гаврилов-Ям (Ярославская область), Губкин (Белгородская область), Заринск (Алтайский край), Сердобск (Пензенская область), Далматово (Курганская область), Саянск и Черемхово (Иркутская область), Новоалтайск (Алтайский край), Павловск (Воронежская область), Донецк и Зверево (Ростовская область), поселок Варгаши (Курганская область), поселок Линево (Новосибирская область), поселок Угловка (Новгородская область).

Фото: Александр Астафьев/Пресс-служба правительства/ТАСС
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"Суммарно мы рассчитываем, что за ближайшие 10 лет эти решения позволят привлечь порядка 160 миллиардов рублей инвестиций. Благодаря этим проектам должны быть созданы почти три десятка тысяч новых рабочих мест", - заявил глава правительства в пятницу на совещании по экономическим вопросам.

Он подчеркнул, что новые предприятия должны будут охватить разные сферы и производить продукты питания, мебель, строительные материалы, химическую продукцию, продукцию переработки природных ресурсов. "Естественно, практически каждое из этих образований, где есть для этого условия, природные или какие-то иные, собирается заниматься туризмом", - сказал премьер.

"Добавлю, что этот инструмент - территория опережающего развития - будет и дальше носить точечный, а не массовый характер", - заметил Медведев.

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