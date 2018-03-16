В Сибири арестовали авиадебошира, задержавшего рейс в Таиланд

Суд новосибирского города-спутника Обь, в котором расположен аэропорт Толмачево, арестовал на трое суток мужчину, устроившего пьяный дебош в самолете и задержавешо вылет. Как рассказали в пресс-службе суда, наказание гражданин получил по статье о мелком хулиганстве.

Арестованный собирался отдохнуть в Таиланде, однако перед посадкой в самолет до Пхукета изрядно выпил. Поднявшись на борт, пассажир стал вести себя неадекватно. Как уточнили в суде, мужчина "длительное время публично выражался грубой нецензурной бранью". В салоне лайнера находились в том числе дети.

Однако ругательствами мужчина не ограничился. Он беспричинно приставал к присутствующим, размахивал руками и зачем-то наносил удары по спинкам кресел пассажиров. Бортпроводники пытались утихомирить гражданина, но это у них не вышло. В итоге командир воздушного судна принял решение снять дебошира с рейса.

В суде мужчина признал свою вину. Впрочем, решение служителей Фемиды еще может быть обжаловано.