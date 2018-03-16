Видео: Пожар превратил красноярский музей восковых фигур в комнату страха

Красноярская полиция выясняет причины ночного пожара, уничтожившего выставку восковых фигур героев российской истории в центральном парке города. Основная версия - организованный поджог.

По информации МЧС региона, возгорание здания произошло сегодня в четыре часа утра, когда парк был закрыт. Когда прибыли пожарные, постройка оказалась полностью охвачена огнем. Выгорело почти 155 квадратных метров площади. Спасателям пришлось бороться с огнем почти два часа. Пострадавших от пожара нет, сообщают экстренные службы.

Восковые фигуры выставки оказались серьезно повреждены огнем и дымом. Видео последствий опубликовало издание "Проспект Мира". Как признаются красноярцы, от этого изображения стали просто жуткими и производят устрашающее впечатление. "У одной из фигур оплавилась половина лица, от другой остались только руки, у третьей обгорела одежда, и теперь она похожа на монстра, вышедшего из могилы", - делится впечатлениями один из горожан.

Сейчас полиция работает на месте пожара и выясняет обстоятельства произошедшего. В ГУ МВД сообщили, что камеры наблюдения зафиксировали четырех молодых людей, которые перелезли через ограждение парка и подожгли здание.