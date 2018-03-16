Жительница Бердска отсудила 34 тысячи рублей за опасный маникюр

Бердский городской суд Новосибирской области взыскал с маникюрного мастера 34 тысячи 706 рублей в пользу обиженной клиентки. Во время процедуры горожанке занесли инфекцию.

В октябре прошлого года жительница Бердска посетила мастера ногтевого сервиса. Клиентка заказала две процедуры - маникюр и педикюр. Однако во время обработки ногтей ей повредили кутикулу. У горожанки воспалился палец и ей пришлось долго лечиться. Возвращать клиентке деньги за некачественные услуги маникюрша отказалась.

- В ходе рассмотрения дела установлено, мастер во время оказания услуги по маникюру и педикюру пользовалась одним и тем же инструментом, - сообщили "РГ" в Бердском городском суде. - При этом по окончании педикюра и перед началом другой процедуры - инструменты не были обработаны. Во время маникюра истцу была повреждена кутикула и занесена инфекция, что повлекло за собой причинение вреда здоровью истицы.

По решению суда с маникюрши взысканы убытки в виде стоимости некачественно оказанной услуги в размере 750 рублей, материальный ущерб в виде расходов на лечение в размере 354 рубля. Помимо этого, мастер выплатит клиентке денежную компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке и расходы по оплате юридических услуг.