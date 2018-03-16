Наказание за нападения на медработников может быть ужесточено

Ответственность за преступления в отношении медработников может быть усилена.

"Безопасность медиков, конечно, должна быть обеспечена, а ответственность за нанесение ущерба медицинским работникам должна усиливаться", - заявил президент Владимир Путин в Санкт-Петербурге на встрече с работниками сферы здравоохранения.

"Мы посмотрим, как будет работать на практике последние решения, если надо - будем ужесточать", - заверил Владимир Путин, говоря о нападениях на медиков.

"Вы сказали, что появляются специализированные юридические фирмешки, которые вымогают деньги из системы здравоохранения, из медицинских работников - это тоже, к сожалению, негативная сторона любого процесса, в рамках которого осуществляется стабильное финансирование", - также сказал президент.

"Как только деньги появляются где-то", сразу возникают и "паразитирующие организации", чтобы "часть этих денег откусить", продолжил Путин. "С этим надо бороться, будем обращать на это внимание и будем стараться не допускать ничего подобного", - заверил он.