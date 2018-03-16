Почему Юрий Бутусов покинул Театр им. Ленсовета

Скандал, разразившийся на прошлой неделе в связи с уходом Юрия Бутусова из Театра им. Ленсовета завершен. Глава петербургского комитета по культуре Константин Сухенко, подписавший заявление об увольнении Юрия Бутусова, рассказал, каким видит будущее театра после ухода художественного руководителя. Он заявил, что хочет создать на базе учреждения "классический театр". Возможность возвращения Юрия Бутусова на пост не рассматривается, добавил чиновник. Об этом Юрий Николаевич узнал в тот момент, когда мы беседовали с ним…

Ваша трудовая книжка у вас в рюкзаке. Семь лет в Театре им. Ленсовета позади. Что чувствуете?



Юрий Бутусов: Невозможно оставаться равнодушным, там идет десять моих спектаклей. Но невыносимо находиться в ситуации, когда тебя игнорируют и не обращают внимания. Если у меня нет возможности что-то менять, развивать, то для меня дальнейшая жизнь в этом нестерпима. Я долго боролся, и это уже было унизительно, поэтому я ушел.

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Юрий Бутусов: Никакого предложения нет. У меня нет смысла врать, если бы оно было, я бы сказал. В конце концов я имею право на развитие и перемены в своей жизни. Я не считаю, что я чей-то раб. Домыслы, что меня куда-то пригласили работать - это спекуляция и манипуляция. Сейчас есть просто плановая работа в МХТ им. А.П. Чехова, которая была запланирована полтора года назад - пьеса Аси Волошиной "Человек из рыбы". Премьера в июне.

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Юрий Бутусов: Вы хотите, чтобы я это прокомментировал? Это просто нелепость. Я знаю, как минимум, двадцать художественных руководителей, у которых нет экономического образования. Просто директор должен быть мудрым помощником.

С вашим приходом в театр потянулась другая публика, увеличилось количество продаваемых билетов, появились важные театральные награды: "Золотая маска" за постановку "Макбет. Кино", "Три сестры"; "Золотой софит" за спектакль "Город. Женитьба. Гоголь"…



Юрий Бутусов: Сейчас, чтобы я не говорил, - это вызывает негатив. Мне это не нравится. Объективно, когда я пришел, была очень плохая посещаемость. Сейчас Театр им. Ленсовет входит в тройку самых посещаемых театров Санкт-Петербурга. Молодежь стала ходить в театр, что мне кажется важным обстоятельством. Не было никаких проблем. Сейчас вытаскиваются какие-то факты, на которых пытаются "играть". Например, что было несколько не очень посещаемых постановок. Я их держал по художественным причинам, а на этом строятся концепции, что билеты не продаются.

Я дико устал от этого. Сейчас нужно найти силы сказать самому себе, что в изменениях есть огромный смысл. Нужно попытаться воспринять то, что произошло. Я хочу понять, почему я оказался не нужен. А это именно так - я оказался не нужен городу. Какой я должен сделать из этого вывод? В жизни ничего не бывает случайно.

Послушайте, Юрий Николаевич, вы же понимаете, вы не нужны не городу, не тем людям, которые приходят на ваши постановки, а некоторым людям "у руля"…



Юрий Бутусов: Нет, это не совсем так. Я же не первый. Есть история Юрского, Райкина, Фоменко. Есть люди, которые хотят, чтобы я был, но энергия людей, которые не хотят, сильнее. Человек, который подписал мое заявление, никогда бы не сделал это, он чувствует, что в правильном потоке. Такие решения принимаются не самостоятельно, эти люди выполняют веяния, которые чувствуют.

Я хотел менять театра. Я никогда не говорил, что законсервирую Театр им. Ленсовета и буду охранять пылинки, которые там лежат много лет. Я хотел выносить оттуда мебель, чистить его. Я хотел его изменить. Этого не получилось. Значит театр к этому не готов. Значит это не нужно.

Учредителям просто не нравилось то, что я делаю. Они хотели "классический театр". В какой-то момент я понял, что это этический конфликт. Что сопротивление моим предложениям связано с тем, что мой театр не нравится чиновникам. Я не могу стать другим. Я такой, какой я есть. У нас просто несовместимость.

Надо принять ситуацию и идти дальше. Все кончено, ни от чьих простых желаний это уже не зависит. Я устал заниматься дрязгами, выяснением отношений, я болею от этого. Случилось так, как случилось. Сейчас мне нужно репетировать. Я боролся, предложил внятные вещи, без которых я не могу дальше двигаться, мне отказали, я ушел, потому что начались оскорбления, выяснения отношений и какая-то чепуха. Я не хотел впутывать актеров в этот скандал, потому что понимал: в театре начнется конфликт. Но Комитет по культуре Санкт-Петербурга обнародовал эту историю, таким образом втянув в это труппу. В коллективе начался конфликт, который продолжается, в котором я не хочу больше участвовать. Это невозможно примирить. Невозможно найти консенсус. Кто-то должен был уйти. Я хочу, чтобы там воцарился мир. Они сейчас это переживут, у них начнется новая жизнь. Мое присутствие рождало конфликтную ситуацию в театре. Я хотел это обойти - не получилось.

Последний на сегодняшний день ваш спектакль в Театре им. Ленсовета - "Гамлет". Почему вы решили вернуться к этой пьесе Шекспира? У вас ведь уже был Гамлет в исполнении Михаила Трухина в МХТ им. А.П. Чехова.



Юрий Бутусов: Бывает, ты прикоснулся к какой-то пьесе, но что-то не получилось, не сложилось, хочется это победить, разрешить для себя. Если ты высказал в постановке, что хотел, то желания не возникает. Бывает, конечно, что и это временно: могут появиться и другие мотивы для возвращения. Сейчас мне казалось, что в спектакле МХТ я что-то не доделал. Мне захотелось снова в этот текст пойти.

Многие хотели бы еще раз увидеть некоторые спектакли, которые уже сняты с репертуара. Больше всего поклонники скучают по двум постановкам - "Мера за меру" в Вахтанговском и "Макбетт" по Ионеско в "Сатириконе". Нет ли желания возродить какую-то из них? Ну идут же "Служанки" Виктюка уже, кажется, около 30 лет…



Юрий Бутусов: Это невозможно. Только что мы репетировали "Доброго человека из Сезуана", я давно не видел этот спектакль и уже сейчас мне хочется менять в нем ритмы, акценты, смыслы. Невозможно войти в одну реку дважды, театр прекрасен тем, что он живой - можно взять и все изменить. Сделать его таким, каким ты хочешь, чтобы он был сегодня. Если спектакль консервируется, то он сразу же умирает. Так же как и в жизни невозможно находиться в одной ситуации бесконечно.

Как на ваш взгляд, традиционный репертуарный театр исчезает?



Юрий Бутусов: Мне так не кажется. Могут быть разные формы, изменения. Он не изживает себя. То что в России он сохранен - это правильно. Это достояние нашей страны. Это прекрасная система и ее как раз надо развивать. Бороться, чтобы она существовала. Государство сильно ограничивает театры в средствах. Хочется, чтобы больше обращали внимание не только на большие театры, но и на маленькие, провинциальные, поддерживали не только федеральные, но и городские театры. Зарплаты у артистов более чем скромные, а ведь они много и честно работают, это очень тяжелый труд.

Вы буквально только что поставили спектакль в Дании "Cyrano". Вы легко переключаетесь с одной страны на другую, с одного языка на другой?



Юрий Бутусов: Это очень сложно. Тут важно выбрать правильных людей, с которыми возникает понимание, симпатия. В Дании у меня были замечательные актеры. Я допустил одну серьезную ошибку - выбрал не ту актрису - но вовремя успел это исправить. Но в целом это очень длительный период адаптации, напряженные репетиции, потому что не понимаешь языка, постоянно общаешься через переводчика, а это проблематично. Переводчик же еще должен разбираться в театре, это сложнейшая специфика. Во время перевода с одного языка на другой непременно что-то ускользает, от этого возникает страшное напряжение у всех, очень высокая психологическая нагрузка. Ругать некого. Сердиться не на кого. Но раздражение все равно возникает из-за непонимания и эти эмоции нужно все время гасить. К тому же это совсем другой менталитет, страна с другими законами, которые входят в разногласие не с жизнью, а с театром. Мой театр требует проникновения людей друг в друга, а это входит в противоречие с регламентацией жизни на западе: личная зона, которая так прекрасна для жизни, она неприкосновенна - это закон, а в театре ты должен в эту зону идти. И это серьезная проблема. Нужны невероятные ухищрения, чтобы они пустили тебя. Я уже не говорю о том, что скандинавские народы очень закрытые. Это тяжело, но это очень интересно. Особенно, если возникает положительный результат, когда начинаешь их понимать, получать от этого удовольствие, даже тяжело уезжать. Ты начинаешь не ломать, а наоборот принимать этот другой мир - это очень интересно. Театр имеет объединяющее свойство: вдруг оказывается, что мы родные люди. Забавно, я работал над "Гамлетом", где речь идет о Дании, а затем я поехал в Данию. А когда я делал "Барабаны в ночи", где речь идет об Африке, после премьеры я поехал в Африку. Такие вот странные совпадения.

А в Африке вы что забыли?



Юрий Бутусов: Отдыхал. Она невероятная по энергетике, да и вообще. Кто там хоть раз побывал, будет туда постоянно стремиться. Эти слоны, крокодилы, прекрасные люди… Нет, в двух словах это невозможно передать. Это так смешно: у нас было два проводника - их звали Дима и Юра. Я думал, я сойду с ума. А все потому что в Африке любят смотреть футбол, вот их родители и назвали в честь каких-то футболистов. Нелепо и смешно ужасно. Я очень люблю путешествовать, не могу без этого.

Вы в одном интервью сказали, что театр в жизни вас менял и исправлял. Как это происходило?



Юрий Бутусов: Были спектакли, которые очень сильно на меня подействовали. Это "Семейное счастье" Петра Фоменко - великий спектакль, который может поменять жизнь. "Великолепный рогоносец" произвел мощнейшее впечатление. Мне кажется, я что-то приобретаю, моя жизнь становится другой, появляются новые мысли, чувства, желания. Значит, я меняюсь. Я могу под влиянием какого-то спектакль принять важное решение, например.

Вам важно понятие "театр-дом"?



Юрий Бутусов: Важно. Наверное, можно обойтись и без этого. Это не обязательное условие, но фантастическая идея. Дом, ансамбль, единая кровь, жизнь в одном духовном поле. Если это получается - прекрасно. Конечно, можно и по-другому жить. Но даже если идея "дома" существует совсем недолго, года четыре, - прекрасно.

Ситуация



Напомним, что 6 марта 2018 года председатель комитета по культуре подписал заявление Юрия Бутусова об уходе с поста художественного руководителя театра имени Ленсовета. На следующий день режиссер разослал журналистам письмо, где сообщил о причинах расторжения контракта. Бутусов подчеркнул, что его предложения внести изменения в устав театра - он хотел добиться единоличного права назначать директора, создать полноценные гастрольный, международный и pr-отделы, игнорировались комитетом по культуре и директором театра Валерием Градковским.



Юрий Бутусов был назначен художественным руководителем Театра имени Ленсовета в 2017 году. До этого шесть лет работал главным режиссером, поставил спектакли "Дядя Ваня", "Все мы прекрасные люди", "Кабаре Брехт", "Макбет. Кино", "Три сестры", "Сон об осени", "Гамлет" и другие. Юрий Бутусов четырежды получал российскую национальную театральную премию "Золотая маска", дважды - петербургскую премию "Золотой софит". Его постоянно приглашают в качестве режиссера в различные театры: его постановки гремят в "Сатириконе", Театре им. Вахтангова, Театре им. Пушкина. После заявления режиссера об увольнении из Театра им. Ленсовета в интернете развернулся флешмоб #‎вернембутусова. Из 69 артистов труппы Ленсовета 45 поддержали Юрия Николаевича. Но ничего не помогло.