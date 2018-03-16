Путин понаблюдал за ходом операции на сосудах

Президент России 16 марта работает в Санкт-Петербурге. Владимир Путин посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова и посмотрел за ходом сосудистой операции.

Гендиректор Евгений Шляхто показал эксклюзивную гибридную операционную, в которой, например, компьютерную томографию можно делать прямо во время операции. Оборудование позволяет обеспечить малую травматичность, а больные могут быть быстро, буквально день-два, выписаны.

Путин заглянул в операционную, где шла операция на сосудах ног: пациенту удалили бляшки, мешающие ходить. При этом мужчина во время операции был в сознании. А врачи не исключили, что уже 17 марта его выпишут.