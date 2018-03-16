Путин заявил о важности культуры

Если не развивать культуру, то успехов в других сферах не будет. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с работниками сферы здравоохранения в Санкт-Петербурге.

"Кроме образования, здравоохранения, инфраструктуры нам нужно про культуру не забывать, иначе результата у нас не будет ни в одной отрасли", - пояснил Владимир Путин.

Говоря о поведении персонала клиник и атмосфере в медучреждениях, глава государства заметил: "Что можно по этому поводу сказать? Это часть нашей общей культуры. И вот здесь значение культуры в широком смысле слова настолько велико, что трудно переоценить".