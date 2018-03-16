В Ленобласти рабочего из Армении задержали за убийство брата

В Ленинградской области задержали гражданина Армении, подозреваемого в убийстве брата. Тело 43-летнего мужчины обнаружили накануне в частном жилом доме деревни Аро Всеволожского района, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

По данным следствия, трагедия произошла 15 марта. Оба брата делали ремонт в доме и в какой-то момент поссорились. Старший, 46-летний мужчина, схватил нож, бросился с ним на младшего и несколько раз ударил его.

От ран младший брат скончался. Чтобы скрыть следы убийства,злоумышленник отчленил некоторые части тела убитого, добавили в Следственном управлении.

Согласно имеющейся информации, оба брата приехали в Россию в начале марта. Задержанному предъявили обвинение по статье "Убийство", решается вопрос об аресте.