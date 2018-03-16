В Петербурге школу эвакуировали из-за газового баллончика

В Северной столице эвакуировали учеников и работников одной из школ в Красносельском районе из-за распыления газа. По предварительной информации, виновником оказался один из школьников.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления по Санкт-Петербургу, сегодня днем ученик седьмого класса распылил в раздевалке перцовую смесь из аэрозольного баллончика.

Больше всего досталось однокласснику хулигана - пострадавшему оказали медицинскую помощь, а потом отпустили домой.

При этом, как отмечают в региональном следкоме, занятия в школе не прекратили. Тем временем очевидцы в соцсетях утверждают, что детей распустили по домам - многие из них кашляли и чихали.

В настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Кроме того, на место выехали работники прокуратуры.