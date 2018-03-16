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16.03.2018 17:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: Калининградский дрессированный кот покорил соцсети

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)

Дрессированный кот по кличке Лева, принадлежащий калининградскому пенсионеру, уже собрал сотни тысяч лайков в сетях, и популярность его продолжает расти.

Крупный бело-черный кот, которого хозяин выгуливает на поводке, известен многим местным жителям: эту пару часто можно видеть в городском транспорте, в магазинах и других общественных местах.

Фото: скриншот с сайта YouTube
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Лева везде ведет себя дисциплинированно, а кроме того, он способен выполнять различные команды, к которым обычно приучают собак: "лежать", "сидеть", "стоять". Может он и сделать стойку на брусьях, и прокатиться с горки.

75-летний пенсионер тренирует Леву с шестимесячного возраста, и кот уже знает более двадцати команд. Как рассказал интернет-портал Калининград.ру, котенка Петру Чурсину подарил внук - привез с погранзаставы на монгольской границе, где служил. Кошка-мать принесла единственного выжившего котенка в зубах к воротам воинской части, после того как весь ее приплод утопили хозяева - местные жители.

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