Видео: Калининградский дрессированный кот покорил соцсети

Дрессированный кот по кличке Лева, принадлежащий калининградскому пенсионеру, уже собрал сотни тысяч лайков в сетях, и популярность его продолжает расти.

Крупный бело-черный кот, которого хозяин выгуливает на поводке, известен многим местным жителям: эту пару часто можно видеть в городском транспорте, в магазинах и других общественных местах.

Лева везде ведет себя дисциплинированно, а кроме того, он способен выполнять различные команды, к которым обычно приучают собак: "лежать", "сидеть", "стоять". Может он и сделать стойку на брусьях, и прокатиться с горки.

75-летний пенсионер тренирует Леву с шестимесячного возраста, и кот уже знает более двадцати команд. Как рассказал интернет-портал Калининград.ру, котенка Петру Чурсину подарил внук - привез с погранзаставы на монгольской границе, где служил. Кошка-мать принесла единственного выжившего котенка в зубах к воротам воинской части, после того как весь ее приплод утопили хозяева - местные жители.