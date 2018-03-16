Владимир Путин пообещал медикам рост зарплат

Финансирование здравоохранения должно расти не на бумажке, а в реальности. Об этом заявил президент на встрече с медицинским сообществом в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин назвал уникальной площадкой Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова, который он сегодня посетил в Санкт-Петербурге.

Клиники находятся в пяти зданиях, здесь объединены семь научных институтов. Глава центра Евгений Шляхто рассказал, что сочетание научных и практических медицинских возможностей дает большой эффект.

Там же Владимир Путин собрал "медицинский круглый стол". "Центр производит сильное впечатление. Это как раз то, что нужно современной медицине... Совмещение разных направлений дает удивительный высококлассный эффект", - оценил он.

Глава государства напомнил, что в Послании Федеральному собранию говорил о медицине. "Без здорового человека невозможно решить самую главную гуманитарную миссию государства - сделать жизнь человека качественной... и невозможно решить задачу сохранения нации".

"Мы будем делать все, чтобы финансирование здравоохранения увеличивалось не на бумажке", - заверил Путин.

"В современном мире здравоохранение уже стало экономической категорией", - отметил президент. Но дело не в экономии средств на больничные листы: больной человек просто не может решать современные задачи. Так что на здравоохранении лежит особая комплексная миссия.

Уровень зарплат медиков был прописан в майских указах - вдвое больше, чем в среднем по экономике в регионе. "Знаю, не все еще сделано, но движение заметное и очевидное", - констатировал глава государства. "Если б так не была жестко зафиксирована планка, и сегодняшнего результата точно бы не было", - добавил он.

"Когда нет ясного ориентира и четкого указания, чего мы должны достичь, то это идет в общем ключе, и как правило, на такие вещи не обращается особого внимания. По мере роста зарплат в региональных экономиках правительство будет стремиться, чтобы достигнутый уровень не снижался, а наоборот, только шел по восходящей", - заверил глава государства.

Президент также заметил, что средства на переоснащение детских поликлиник не должны уйти в бесконечную стройку. Они должны идти на оборудование и переобучение кадров. Напомним, что теперь на эти цели ежегодно будет выделяться дополнительно по 10 миллиардов рублей из федерального бюджета. Тратить их на стройки не предполагалось. "Можно где-то построить заново, где-то совместить с имеющимися лечебными заведениями. Надо проработать этот вопрос, я в принципе не возражаю, но только очень аккуратно", - прокомментировал предложения Путин.

"На пути каждого доброго дела всегда возникают трудности. Нужно не опускать руки и двигаться вперед", - также дал медикам совет президент.