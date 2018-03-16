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16.03.2018 16:14
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Владимир Путин пообещал медикам рост зарплат

Текст: Кира Латухина (Санкт-Петербург)
Финансирование здравоохранения должно расти не на бумажке, а в реальности. Об этом заявил президент на встрече с медицинским сообществом в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин назвал уникальной площадкой Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова, который он сегодня посетил в Санкт-Петербурге.

Клиники находятся в пяти зданиях, здесь объединены семь научных институтов. Глава центра Евгений Шляхто рассказал, что сочетание научных и практических медицинских возможностей дает большой эффект.

Фото: Depositphotos.com
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Там же Владимир Путин собрал "медицинский круглый стол". "Центр производит сильное впечатление. Это как раз то, что нужно современной медицине... Совмещение разных направлений дает удивительный высококлассный эффект", - оценил он.

Глава государства напомнил, что в Послании Федеральному собранию говорил о медицине. "Без здорового человека невозможно решить самую главную гуманитарную миссию государства - сделать жизнь человека качественной... и невозможно решить задачу сохранения нации".

"Мы будем делать все, чтобы финансирование здравоохранения увеличивалось не на бумажке", - заверил Путин.

"В современном мире здравоохранение уже стало экономической категорией", - отметил президент. Но дело не в экономии средств на больничные листы: больной человек просто не может решать современные задачи. Так что на здравоохранении лежит особая комплексная миссия.

Уровень зарплат медиков был прописан в майских указах - вдвое больше, чем в среднем по экономике в регионе. "Знаю, не все еще сделано, но движение заметное и очевидное", - констатировал глава государства. "Если б так не была жестко зафиксирована планка, и сегодняшнего результата точно бы не было", - добавил он.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
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"Когда нет ясного ориентира и четкого указания, чего мы должны достичь, то это идет в общем ключе, и как правило, на такие вещи не обращается особого внимания. По мере роста зарплат в региональных экономиках правительство будет стремиться, чтобы достигнутый уровень не снижался, а наоборот, только шел по восходящей", - заверил глава государства.

Президент также заметил, что средства на переоснащение детских поликлиник не должны уйти в бесконечную стройку. Они должны идти на оборудование и переобучение кадров. Напомним, что теперь на эти цели ежегодно будет выделяться дополнительно по 10 миллиардов рублей из федерального бюджета. Тратить их на стройки не предполагалось. "Можно где-то построить заново, где-то совместить с имеющимися лечебными заведениями. Надо проработать этот вопрос, я в принципе не возражаю, но только очень аккуратно", - прокомментировал предложения Путин.

"На пути каждого доброго дела всегда возникают трудности. Нужно не опускать руки и двигаться вперед", - также дал медикам совет президент.

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