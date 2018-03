Фотограф "РГ" стал призером международного конкурса в Дубае

Внештатный фотокорреспондент "Российской газеты" Максим Коротченко из Астрахани стал призером международного конкурса HIPA-2018, который проходил в Дубае. Его работа Chaos of the Dunes - "Хаос в дюнах", которую он сделал во время ралли "Золото Кагана", завоевала бронзовый приз в номинации The Moment.

Награду российскому журналисту вручил президент Дубайского международного морского клуба, шейх Мансур Бен Мохаммед Бен Рашид Аль Мактум.

- На снимке запечатлен один из самых драматичных моментов соревнований, когда грузовик команды MAZ-SPORT вылетел с трассы из-за песчаной дюны. Журналисты бегут в разные стороны, - рассказывает Максим Коротченко.

Напомним, что во время экстремальных соревнований пострадал один из фотографов, которые снимали гоночные грузовики и внедорожники. С тяжелыми травмами 40-летний мужчина на вертолете был госпитализирован в одну из больниц Астрахани, где ему оказали необходимую помощь.

Отметим, что призерами конкурса HIPA-2018 стали Клари Асад из Бангладеш, Пол Никлен из Канады, Маркос Фурер из Аргентины и китайский фотограф Рубо Ву. А премия конкурса была вручена сирийскому фотожурналисту Мухаммеду Альрагебу за его трогательную фотографию "Весна в Алеппо".

Справка "РГ"

HIPA - международный конкурс фотографии, основанный в 2011 году под патронажем наследного принца Дубая Шейха Хамдана бин Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума. В жюри конкурса вошли выдающиеся фотографы мира, в том числе палестинский журналист, корреспондент Associated Press и обладатель Пулитцеровской премии Халиль Хамра, фотограф Национального географического журнала Ами Витале и многие другие. Общий призовой фонд конкурса составляет около 400 тысяч долларов США.