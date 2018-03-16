Финская делегация предложила установить безвизовый режим с Крымом

Делегация финских общественных деятелей, приехавшая в Крым, предлагает установить безвизовый режим для граждан Финляндии, желающих посетить полуостров, и открыть прямое авиасообщение между Хельсинки и Симферополем. Об этом сообщила глава делегации, председатель русско-финской ассоциации дружбы Дарья Скиппари-Смирнова, передает РИА Новости.

По словам общественницы, многие финны хотели бы побывать в Крыму. Однако сейчас добираться в южный регион сложно и долго. Прямое авиасообщение могло бы решить эту проблему.

- Мы намерены предложить главе республики, если этот вопрос находится в его компетенции, организовать безвизовый режим для финнов и открыть прямые авиарейсы из Хельсинки в Крым, - сказала Дарья Скиппари-Смирнова. - Мы уже общались с одной из финских авиакомпаний, которая допускает такую возможность.

Активисты также хотели бы открыть в Крыму Финский культурный центр и обсуждают эти планы. Делегация общественных деятелей Финляндии впервые посещает республику после воссоединения Крыма с Россией.