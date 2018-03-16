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16.03.2018 10:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Крым отмечает четвертую годовщину возвращения в Россию

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Республика Крым и Севастополь сегодня отмечают четвертую годовщину референдума о воссоединении с Россией, который состоялся 16 марта 2014 года. По всему полуострову запланированы праздничные мероприятия, которые продолжатся 18 марта, в день подписания договора о принятии Крыма в состав РФ.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Как сообщили в пресс-службе крымского правительства, в Симферополе 16 марта пройдут официальные торжественные мероприятия. В 10:00 в здании госсовета Республики Крым откроется фотовыставка "Крым. Все только начинается". А в 11:00 в крымском парламенте начнется собрание, посвященное общекрымскому референдуму 2014 года и воссоединению Крыма с Россией.

В Севастополе члены мотоклуба "Ночные волки" проведут авто-мотопробег. Он стартует в 16:00 от горы Гасфорта и направится к кинотеатру "Москва", где в 17:00 байкеры со своим лидером Александром Залдастановым проведут торжественное шествие, после которого состоится премьера художественно-публицистического фильма "Русский реактор".

18 марта праздник с размахом отметят в крымской столице. С 10 утра на площади Ленина будет работать ярмарка, спортивные и развлекательные площадки, автотренажер и аттракционы. Спортсмены проведут показательные выступления и мастер-классы, а все желающие смогут сдать нормы ГТО и принять участие в соревнованиях. В 11:00 на перекрестке улиц Горького и Пушкина состоится концерт "Крым. Россия. Навсегда", а в 14:00 в парке имени Тренева выступят коллективы Симферопольской детской музыкальной школы №1 им. С. Рахманинова. С 18:00 до 22:00 на площади Ленина будет проходить главная концертная программа с участием артистов из Республики Крым, государственного казачьего ансамбля песни и танца "Ставрополье", группы "Дискотека Авария". В завершении состоится салют.  

Всего в честь годовщины референдума на полуострове запланировано более 300 мероприятий.

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