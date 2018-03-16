В Ростовской области заработал проект "УчимЗнаем"

В Ростовской областной детской больнице стартовал проект "УчимЗнаем". В его рамках открылся уникальный мультимедийный учебный класс для маленьких пациентов онкогематологического центра. Теперь дети смогут наравне со своими сверстниками изучать различные предметы школьной программы, а также играть и общаться с родителями и друзьями.

Несколько лет назад проект начался как пилотный в двух медцентрах Москвы: в научно-клиническом центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева и в Российской детской клинической больнице.

- Каждый год только в детских больницах страны лечатся 250 тысяч длительно и тяжело больных детей разного возраста. Некоторые из них прикованы к койкам, некоторые передвигаются с помощью родителей. У них случается пик заболевания, а затем бывает длительная ремиссия. А объединяет их то, что посещать вместе с другими ребятами обычную школу они не могут. Хотя жажда к знаниям у них нередко заметно больше, чем у здоровых детей. Поэтому наша миссия заключается в том, чтобы помочь им получить эти знания, чтобы они не чувствовали себя ущербными, и, конечно, исполнить детскую мечту, - заявил куратор проекта "УчимЗнаем" Сергей Шариков.

- Благодаря проекту "УчимЗнаем" у детей не будет ощущения оторванности от социума. Когда, завершив лечение, они вернутся в школу, они будут чувствовать себя равными с теми, кто в этот период учился без них. Это огромная удача, когда реабилитация здоровья сочетается с учебной деятельностью. Напомню, что Всемирная организация здравоохранения понимает здоровье в широком смысле слова, как здоровье физическое, психическое и нравственное, - отметила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

Учебный класс, в который можно попасть прямо из больничного коридора, ничуть не отличается от обычного школьного кабинета. Здесь ничто не напоминает о больнице, процедурах, врачах и лекарствах. На стенах - яркие рисунки и карты. На стеллажах стоят разнообразные учебные пособия и игрушки, отвлекающие ребят, помогающие создавать внебольничную атмосферу.

Вот только вместо учебников на партах лежат планшеты, для диалога с учителями - видеокамера, а вместо обычной школьной доски - огромный экран 55-дюймового монитора. Впрочем, он называется интерактивной доской, так как реагирует на прикосновение руки.

Заниматься с ребятами в онкогематологическом центре будут педагоги лицея №11 Ростова-на-Дону. И все же обучение здесь отличается от обычного. В первую очередь, тем, что занятия здесь - это игры, нет никакого постоянного расписания, а вместо учителей - тьюторы. Это люди, которые не обучают, а сопровождают ребенка по индивидуальной образовательной программе. Процесс обучения будет подобран для каждого ребенка индивидуально, с учетом состояния его здоровья и рекомендаций врачей. И все это преподаватель должен в работе учитывать, потому что имеет дело с ребенком, находящимся в особом состоянии.

Постоянно с детьми будут работать три тьютора, задача которых подобрать для каждого индивидуальный план обучения.

Тем не менее, скайп-технологии не заменят полноценного общения учителя с учениками, поэтому занятия в Ростовской областной детской больнице будут проводить не только дистанционно, но и непосредственно в классе.

Упор ростовские учителя намерены сделать на арт-педагогику, чтобы через игру и творчество маленький пациент получал знания основной школьной программы. Кстати, отметки за выученные уроки никто не отменял, их также будут ставить учителя-тьюторы. Затем, когда ребенок выздоровеет и вернется в обыкновенный класс, их перенесут в школьный журнал.

Кроме того, отдельные образовательно-реабилитационные курсы подобраны и для родных тяжелобольного ребенка. Ведь страшные болезни - это мощный психологический удар по всей семье, потому кроме медикаментозного лечения ребенка необходима групповая психологическая терапия для всей семьи. Проще говоря, вся семья должна верить и чувствовать, что страшный недуг можно побороть и все трудности преодолеть.

И вот первая торжественная линейка в новом классе. За партами сидят первые воспитанники. А рядом толпятся родители, и ничего, что они в масках и халатах, а на ногах у них бахилы. Торжественные слова приветствия произносит министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина и берет в руки колокольчик. Первый звонок. И учебный класс открыт.

Восторгу ребятишек не было предела. Они даже не скрывали своих эмоций. Один из мальчиков сказал, что теперь никогда не будет прогуливать уроки и отлынивать от домашних заданий. Так что, только открывшись, проект "УчимЗнаем" уже стал приносить результаты.