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16.03.2018 21:03
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Севастополе выступили музыканты из Новой Зеландии и Италии

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

На Историческом бульваре в Севастополе состоялось выступление оркестра волынок и барабанов города Крайстчерч (Новая Зеландия) и группы флагоносцев Sbandieratori di Sansepolcro (Тоскана, Италия). Музыканты приехали в Крым на фестиваль "Земля добра и мира" и уже дали концерты в нескольких городах полуострова.

Фото: Юлия Крымова/ РГ
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- Фестиваль носит общественно-инициативный характер, не поддерживается госструктурами, - рассказал "РГ" руководитель Шотландского культурного центра в Москве Виталий Миронов - Основная идея - показать, что Крым - это земля добра и мира. Он открыт для всех гостей России из-за рубежа, и любые санкции, ограничения, попытки ввести изоляцию, лишить местных жителей права наслаждать музыкальными коллективами со всего мира - бесполезны. Музыканты хотят приехать в Крым и приезжают.

В Севастополе гости из Италии и Новой Зеландии посетили 35-ю береговую батарею и Панораму, которые произвели на них огромное впечатление. Они говорят, что рады возможности представить традиции и культуру своих стран и узнать историю мест, которые посещают. Но самые яркие эмоции вызывают живые выступления в городах Крыма, реакция зрителей и общение после концертов.

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- Энтузиазм, добродушие, добросердечие, с которыми их повсюду встречают жители и гости Крыма, просто потрясают, - делится Миронов. - После каждого выступления люди к ним подходят и общаются, никто этому не мешает.

В субботу, 17 марта, в 14 часов коллективы выступят в "Херсонесе Таврическом" и в 19 часов 40 минут примут участие в патриотическом фестивале "Мы вместе!" на Малаховом кургане.

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