Экономический эффект бережливого производства на СвЖД составит более 95 млн

Более 95 миллионов рублей составит экономический эффект от реализации проектов бережливого производства на СвЖД в 2018 году.

Руководители структурных подразделений ОАО "РЖД", действующих в границах Свердловской, Южно-Уральской, Западно-Сибирской и Горьковской железных дорог, представители промышленных предприятий и отраслевой науки обсудили в Екатеринбурге возможности повышения эффективности взаимодействия на принципах бережливого производства.

Концепция бережливого производства предполагает выявление и устранение всех видов потерь (процессов, не добавляющих продукту ценности с точки зрения потребителя), а также вовлечение в процесс оптимизации каждого сотрудника.

Главный инженер СвЖД Алексей Пидяшов рассказал, что в ОАО "РЖД" уже несколько лет успешно реализуется программа по построению бережливой производственной системы, повышению эффективности технологических процессов. Основная цель - рост производительности труда, повышение уровня клиентоориентированности, а также конкурентоспособности железнодорожных перевозок. За время внедрения методов бережливого производства в ОАО "РЖД" было проведено картирование технологических процессов (потока создания ценностей для потребителя) и определены непроизводительные потери.

В сфере повышения эффективности производственных процессов СвЖД занимает ведущие позиции на сети железных дорог. Так, с 2011 по 2017 годы объемы приведенной работы (одна из важнейших характеристик работы транспорта по перевозкам грузов и пассажиров) на Свердловской магистрали выросли на 14 процентов. Производительность труда повысилась на 50 процентов. В этот период на полигоне СвЖД реализовано более 1000 проектов бережливого производства (реализуются в большинстве производственных процессов, в том числе в перевозках, процессах по ремонту и эксплуатации инфраструктуры, подвижного состава, в грузовой работе и др.) Многие успешные практики впоследствии были распространены на других железных дорогах. Ожидается, что в 2018 году экономический эффект от реализации проектов бережливого производства на СвЖД составит более 95 миллионов рублей.

Эксперты отметили, что наиболее перспективными на сегодняшний день являются мультифункциональные проекты бережливого производства, реализуемые железной дорогой совместно с предприятиями-грузоотправителями. В процессе их реализации происходят принципиальные изменения технологий работы.

Участники дискуссии (в числе которых представители крупнейших промышленных холдингов) подтвердили, что выстраивание взаимодействия на принципах бережливого производства дает ощутимые положительные эффекты как для ОАО "РЖД", так и для грузовладельцев. Один из ярких примеров - перевозка грузов по согласованному с клиентом расписанию. Важнейшим элементом бережливой логистики является принцип поставки на производственную линию нужного количества деталей точно в срок с целью минимизации складских запасов.

Грузовладельцы заинтересованы в сокращении издержек на логистику, повышении гибкости в организации перевозок, снижении сроков доставки, оптимальном встраивании транспортных цепочек в технологические циклы предприятий. Очевидные плюсы для железнодорожников - более рациональное использование ресурсов и инфраструктуры, снижение себестоимости перевозок, сокращение времени операций и трудоемкости, рост производительности труда.

Пресс-релиз предоставлен Службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"