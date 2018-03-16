Экономический эффект бережливого производства на СвЖД составит более 95 млн

Новости

Памфилова: Досрочно на выборах президента в России проголосовали 0,14 процента избирателей 13:53
Экс-глава МУРа переведен из СИЗО под домашний арест 13:53
В Ленобласти рабочего из Армении задержали за расчленение брата 13:47
Песков рассказал об ответе на американские санкции 13:43
Опубликован рейтинг самых дорогих и дешевых городов мира 13:39
В Сочи отчим убитой девочки проведет под арестом два месяца 13:35
Видео: Взорвется ли тротиловая шашка в ведре с жидким азотом 13:33
Вышел эффектный трейлер самого ожидаемого сайфая года 13:30
В ЦБ не исключили снижения ключевой ставки 23 марта 13:27
Опрос: Большинство украинцев не хочет в НАТО 13:26
В Казани часть здания завода обрушилась на автомобили 13:25
Собянин открыл на Варшавском шоссе новую эстакаду 13:20
Китайский беспилотный танк впервые попал на видео 13:18
В Севастополе суд обязал оплатить лекарства онкобольной 13:17
В ООН сорвано российское выступление о нарушении прав крымчан Украиной 13:11
Какие студенты смогут получать стипендию правительства 13:10
Видео: Белорусам предложили выспаться за деньги 13:10
Самолеты EgyptAir начнут летать из Каира в Москву с 12 апреля 13:06
Сергей Лавров подтвердил планы по высылке британских дипломатов 13:05
Официально: 25-й фильм про Джеймса Бонда снимет режиссер "На игле" 13:03
В Подмосковье шесть человек погибли дома из-за вентиляции 13:00
В ЛНР предотвратили теракт на электроподстанции 12:52
Савченко готова отдать Порошенко звезду героя Украины 12:50
Рябков: Россия расширит "черный список" в ответ на новые санкции США 12:40
Россия сократила вложения в гособлигации США на 5 млрд долларов 12:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
16.03.2018 12:13
Проект: В регионах

Экономический эффект бережливого производства на СвЖД составит более 95 млн

Более 95 миллионов рублей составит экономический эффект от реализации проектов бережливого производства на СвЖД в 2018 году.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Руководители структурных подразделений ОАО "РЖД", действующих в границах Свердловской, Южно-Уральской, Западно-Сибирской и Горьковской железных дорог, представители промышленных предприятий и отраслевой науки обсудили в Екатеринбурге возможности повышения эффективности взаимодействия на принципах бережливого производства.

Концепция бережливого производства предполагает выявление и устранение всех видов потерь (процессов, не добавляющих продукту ценности с точки зрения потребителя), а также вовлечение в процесс оптимизации каждого сотрудника.

Главный инженер СвЖД Алексей Пидяшов рассказал, что в ОАО "РЖД" уже несколько лет успешно реализуется программа по построению бережливой производственной системы, повышению эффективности технологических процессов. Основная цель - рост производительности труда, повышение уровня клиентоориентированности, а также конкурентоспособности железнодорожных перевозок. За время внедрения методов бережливого производства в ОАО "РЖД" было проведено картирование технологических процессов (потока создания ценностей для потребителя) и  определены непроизводительные потери.

В сфере повышения эффективности производственных процессов СвЖД занимает ведущие позиции на сети железных дорог. Так, с 2011 по 2017 годы объемы приведенной работы (одна из важнейших характеристик работы транспорта по перевозкам грузов и пассажиров) на Свердловской магистрали выросли на 14 процентов. Производительность труда повысилась на 50 процентов. В этот период на полигоне СвЖД реализовано более 1000 проектов бережливого производства (реализуются в большинстве производственных процессов, в том числе в перевозках, процессах по ремонту и эксплуатации инфраструктуры, подвижного состава, в грузовой работе и др.) Многие успешные практики впоследствии были распространены на других железных дорогах. Ожидается, что в 2018 году экономический эффект от реализации проектов бережливого производства на СвЖД составит более 95 миллионов рублей.

Эксперты отметили, что наиболее перспективными на сегодняшний день являются мультифункциональные проекты бережливого производства, реализуемые железной дорогой совместно с предприятиями-грузоотправителями. В процессе их реализации происходят принципиальные изменения технологий работы.

Участники дискуссии (в числе которых представители крупнейших промышленных холдингов) подтвердили, что выстраивание взаимодействия на принципах бережливого производства дает ощутимые положительные эффекты как для ОАО "РЖД", так и для грузовладельцев. Один из ярких примеров - перевозка грузов по согласованному с клиентом расписанию. Важнейшим элементом бережливой логистики является принцип поставки на производственную линию нужного количества деталей точно в срок с целью минимизации складских запасов.

Грузовладельцы заинтересованы в сокращении издержек на логистику, повышении гибкости в организации перевозок, снижении сроков доставки, оптимальном встраивании транспортных цепочек в технологические циклы предприятий. Очевидные плюсы для железнодорожников - более рациональное использование ресурсов и инфраструктуры, снижение себестоимости перевозок, сокращение времени операций и трудоемкости, рост производительности труда.

 

Пресс-релиз предоставлен Службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

Главное сегодня

Минобороны РФ начало трансляцию работы гуманитарных коридоров в Сирии
Правительство предложило продлить "надзорные каникулы" до 2022 года
В ЛНР предотвратили теракт на электроподстанции
Клишас рассказал о совершенствовании антикоррупционного законодательства
Экс-глава ГРУ: Разведка никогда не занималась "гнусными глупостями"