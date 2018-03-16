В Нижнем Тагиле свора собак напала на мать с ребенком

В Нижнем Тагиле правоохранительные органы выясняют обстоятельства нападения собак на мать с ребенком.

По данным прокуратуры Свердловской области, несчастье случилось близ дома № 48 на улице Зари. "Утром седьмого марта молодая мама вела четырехлетнего сына в детсад, когда на ребенка напала свора псов", - рассказала официальный представитель ведомства Марина Канатова.

Малыша показали врачам: на лице у него были царапины, вырван клок волос на голове. Мама говорит, что ребенок очень испугался.

Сейчас выясняется, являются ли собаки бездомными или же они кому-то принадлежат. Если они окажутся уличными, то прокуратура проверит, заключен ли в этом году муниципальный контракт на отлов и содержание животных. Если найдется владелец псов, то он может стать фигурантом судебного разбирательства.

Региональный Следственный комитет также подключился к расследованию инцидента. "Будут опрошены родные пострадавшего и очевидцы происшествия. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка", - пояснили в пресс-службе управления.